I tifosi dell’Inter prendono in giro Bonucci. In queste ore è apparso uno striscione, firmato Curva Nord, all’esterno dello stadio dell’Atalanta, dove la squadra di Inzaghi giocherà questa sera. Un messaggio indirizzato proprio al difensore della Juventus, furibondo per non essere riuscito a entrare nel finale nella Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri. “Per favore, posso entrare?", si legge sullo striscione, con accanto un’immagine di Bonucci con la mano alzata, che chiede inutilmente il permesso di entrare in partita.