L'Inter ci ha provato per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Come rivela la Gazzetta di Modena, i nerazzurri hanno contattato il Sassuolo per il classe '98, presentando un'offerta in prestito con diritto di riscatto, alla Sensi. Il Sassuolo, però, ha detto no, in quanto il tempo per trovare un sostituto all'altezza non ci sarebbe.