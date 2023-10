Le grandi manovre intorno all’Inter stanno entrando nella fase decisiva. Come riportato da Tuttosport, va segnalato l'ingresso sempre più impattante di Oaktree nelle vicende nerazzurri. In base ai patti presi nel maggio 2021, in cambio del finanziamento da 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl (una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter), il fondo americano ha ottenuto in pegno il club. Nel caso in cui Suning non ripagasse il debito, Oaktree prenderebbe il controllo del club. Tutto ciò spiega la presenza dei dirigenti di Oaktree a San Siro negli ultimi tempi: in caso di mancato rifinanziamento da parte di Suning, potrebbe essere proprio Oaktree in prima persona a gestire la vendita del club.