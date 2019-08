Milinkovic resta a casa, alla Lazio. Già da tempo, tra indizi social e faccia rilassata ad Auronzo di Cadore, il gigante serbo aveva manifestato la sua volontà di rimanere alla Lazio. Stavolta in patria l'ha messa nero su bianco. Dichiarazioni chiare: se dovesse rimanere, la Lazio avrebbe già pronto il rinnovo a 3,5 bonus compresi.

MERCATO LAZIO - Mancano 15 giorni al gong, la Lazio farà di tutto per trattenere Milinkovic Savic. Lotito non vuole cederlo in Italia, anche se dovesse presentarsi l'Inter con 90 milioni, come riporta il Messaggero, sarebbe complesso portarlo a Milano. Inzaghi parla solo di lui, non sta pensando minimamente ad una Lazio senza Milinkovic.