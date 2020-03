Daniel Siebert, arbitro tedesco, che ha diretto la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets, giocata a porte chiuse, parla, dopo St.Pauli-Osnabruck, del match milanese: “C'era una strana atmosfera a Milano. Durante la partita si sentivano tutte le urla dei giocatori. Paura dell'infezione? Per precauzione, volevo fare i test nella base olimpica di Berlino. Ma dal momento che non ho avuto sintomi, non l'ho fatto".