Anche l'Inter di Antonio Conte torna in campo. In ritardo rispetto alle altre, complice la finale di Europa League a fine agosto, la squadra nerazzurra disputa oggi la prima amichevole, alle ore 17 alla Pinetina, contro gli svizzeri del Lugano, militanti nella prima divisione elvetica, ovviamente a porte chiuse. Primo impegno ufficioso contro un avversario tradizionale nel pre campionato, per l'Inter, al lavoro da lunedì 7, prima degli altri test match con Carrarese (venerdì 18 ad Appiano) e Pisa (sabato 19 a San Siro), ma soprattutto prima dell'esordio in campionato, fissato tra undici giorni al Meazza contro la Fiorentina. Gran giorno del debutto per Achraf Hakimi, grande novità della nuova stagione dell'Inter, quest'oggi sarà titolare, ma anche per Aleksandar Kolarov. Conte potrà fare affidamento su tutti: spazio ai big Lukaku, Lautaro, Barella, Sensi e de Vrij. Curiosità anche per Radja Nainggolan e Ivan Perisic: rientrati dai prestiti a Cagliari e Bayern.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.



LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi.





h 17 Inter-Lugano LIVE



LA CRONACA: