Inter-Luis Henrique, l'impatto a bilancio dell'operazione

Gabriele Stragapede

18 minuti fa



L’Inter è pronta a un nuovo colpo di mercato: è a un passo, infatti, l’arrivo di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, dall’Olympique Marsiglia. L’operazione si concluderà sulla base di un esborso economico pari a 25 milioni di euro complessivi. Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni, con uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Ma come impatterà questa operazione sul bilancio del club? Ce lo riporta Calcio&Finanza.



La quota ammortamento, se venissero confermate le cifre, sarà pari a 5 milioni di euro circa, ovverosia il costo che l’Inter dovrà sostenere durante la prossima annata per Luis Henrique. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare come detto a 2,5 milioni netti a stagione (4,62 milioni di euro lordi). Il costo complessivo per il 2025/26, dunque, sarebbe pari così a 9,62 milioni di euro.