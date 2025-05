Inter, Luis Henrique si avvicina: c'è l'ok del giocatore, si tratta col Marsiglia

Testa al presente, ma anche al futuro.che si avvicina alla fondamentale semifinale di ritorno di Champions League contro ilnon smette di guardare oltre questa annata e programmare un'estate che, a prescindere da come finirà, sarà di grandi cambiamenti. In quest'ottica da tempo il club nerazzurro ha messo gli occhi su Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia.Classe 2001, L, cresce nele arriva presto in Europa con il Marsiglia che lo mette sotto contratto a settembre 2020Dopo due stagioni a fasi alterne l'anno scorso torna in Brasile in prestito al Botafogo ritrovando la fiducia necessaria per l'exploit trovato in questa annata alla corte digiocando da esterno alto d'attacco lui che può tranquillamente giocare anche da fluidificante in un 3-5-2.

Da tempo, come detto, l'Inter si è mossa per lui e ha portato avanti contatti sia con il Marsiglia, con cui da tempo i rapporti sono ottimi e con cui negli ultimi due anni sono state concluse le operazioni in prestito di Correa e Carboni, sia con il giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'intesa con il giocatore è già stata trovata per un contratto quinquennale e con uno stipendio leggermente più alto di quanto percepito in Francia.Chi sta facendo muro, almeno per ora, è il Marsiglia che non vuole scendere da una vIl club interista, secondo Sky Sport, non è arrivato oltre i 25 milioni di euro di valutazione complessiva fra parte fissa e bonus. C'è distanza, ma non così eccessiva da non essere colmabile.