Inter-Luis Henrique, trovato l'accordo verbale col Marsiglia: i dettagli

In queste settimane, mentre la squadra si sta concentrando per la finale di Champions League la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In questi minuti Marotta e Ausilio hanno trovato un accordo verbale con il Marsiglia per l'arrivo di Luis Henrique. A riportarlo è Fabrizio Romano. Con il sì del giocatore già in mano da tempo, i nerazzurri volevano accelerare l'operazione per metterlo a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club. E considerando che ora bisogna mettere solo nero su bianco, il giocatore dovrebbe aggregarsi al gruppo per il torneo in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

- La trattativa Luis Henrique è stata condotta in prima persona dai due presidenti dei club. Per chiudere definitivamente l'affare bisogna sistemare solo gli ultimi dettagli legati anche alle condizioni e alle tempistiche del pagamento (che probabilmente sarà rateizzato). Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030.

- Luis Henrique arriverà all'Inter come alternativa di Dumfries sulla fascia destra,. Piede destro, è gestito dalla Roc Nations che tra i suoi assistiti ha anche Federico Dimarco. Nella stagione appena finita Luis Henrique ha totalizzato 35 presenze, 9 gol e 10 assist.