Lukaku può aggiustare ogni tipo di attacco. Questo è quello che scrive “la Repubblica” sul centravanti che l'Inter ha voluto con forza la scorsa estate, resistendo anche a un tentativo della Juventus, che in extremis aveva provato a strappare il belga ai nerazzurri.



“Il larghissimo successo è la conferma di un po’ di cose che ormai si sapevano. La prima: Lukaku e Lautaro sono irrinunciabili, ed è attorno a loro che andrà costruita la corsa al prossimo scudetto. Doppiette per entrambi. L’argentino, purissimo animale da football. E il belga segna nella decima partita consecutiva in Europa League: da solo può aggiustare qualunque tipo di attacco. Ben lo sapeva la Juventus che provò a prenderlo a ogni costo, immaginando meraviglie in coppia con Ronaldo”.