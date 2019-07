L'Inter non perde di vista Romelu Lukaku. L'attaccante belga è pronto a lasciare il Manchester United. I Red Devils, dal canto loro, non intendono privarsi del centravanti ad un costo modesto. Così i nerazzurri potrebbero sborsare una cifra vicina ai 70 milioni. L'affare sembra in dirittura d'arrivo. Su Lukaku si era mossa anche la Juventus, intenzionata a capire i margini di trattativa. Tuttavia, i bianconeri potrebbero ripiegare su Mauro Icardi, sempre più distante dall'Inter.