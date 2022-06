Le grandi stelle si fanno attendere, si sa. Doveva essere la serata dell’atterraggio dima i tifosi che sono andati ad accoglierli sono rimasti delusi. Eppure l’adaveva rivelato che il belga sarebbe arrivato prima del previsto. Nulla di fatto, ma l’Inter e Big Rom sono pronti a riabbracciarsi. L’arrivo dell’exè previsto per ladi domani.: il vecchio numero 9 dell’Inter arriverà a, con volo privato e si sottoporrà poi al solito iter. Visite mediche e poi firma del contratto che lo riporterà in nerazzurro, in prestito per un anno. Tutto confermato dunque, nessun intoppo. Anzi, assieme a lui, vivrà la sua prima giornata da interista anche, il giovane centrocampista che arriva– Ad aspettare Romelu si erano radunati alcuni tifosi a Linate già nel tardo pomeriggio. Nonostante l’appello della curva che li invitava a non riaccogliere il filgiuol prodigo, l’amore per Lukaku ha prevalso.Peccato però che la loro sia stata un’attesa vana. Basterà solo un po’ di pazienza però e l’attaccante belga tornerà a casa, nella città dove ha espresso tutto il suo potenziale. Dopo averlo rimpianto per un anno, aspettarlo per qualche altra ora è una penitenza più che accettabile per i tifosi dell’Inter.