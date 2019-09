Ai microfoni di Inter TV l'attaccante dei nerazzurri, Romelu Lukaku, ha commentato così il pareggio per 1-1 ottenuto all'esordio di Champions contro lo Slavia Praga.



SBAGLIATO UN TEMPO - "Il primo tempo è stato molto difficile per noi: lo Slavia ha giocato con grande fisicità. Negli ultimi 20 minuti abbiamo provato a fare gol ma oggi non è stata una buona partita. Questa settimana dovremo lavorare ancora molto".



INFORTUNIO - "Questa mattina avevo un po' di male, ma già mercoledì farò allenamento con il gruppo. La squadra deve lavorare tutti i giorni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutti quelli che giocano contro l’Inter devono pensare che sia difficile per loro, saremo preparati per questo”.