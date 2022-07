Come sono entrati, hanno spostato di una ventina di metri in avanti il baricentro dell'Inter, fino all'ora di gioco piuttosto sterile e sulla difensiva contro il Lens:Niente sirene di mercato, almeno fino al 2023, questo è certo. Ma come sappiamo benissimo,dopo il passaggio a Londra a suon di milioni nell'estate del 2021.Impossibile acquistare nuovamente il gigante con il numero 90, per il momento la scadenza del prestito rimane al giugno del 2023, con l'intento di godersi un anno di "ritorno a casa" e poi occuparsi del futuro. Anche perché nel mezzo ci sono un intero campionato e un Mondiale da giocare con la maglia del Belgio in Qatar.Esattamente come ha giocato un ruolo fondamentale nel ritorno a Milano,. Che però avrà tempo e modo di essere discussa più avanti. Al momento non c'è nulla di scritto, i due club ne hanno semplicemente parlato e hanno stabilito un'intesa di base che andrà poi rivalutata., e quindi di poter abbassare il prezzo e tentare eventualmente, secondo quelle che saranno le disponibilità economiche nel 2024, di riacquistare il giocatore in maniera definitiva.