L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha commentato a Sky Sport la vittoria in Europa League contro il Bayer Leverkusen: "Il record di gol? I record sono sempre belli, ma la vittoria per noi è molto più importante. Il Leverkusen è una buona squadra, abbiamo fatto bene, ma abbiamo sbagliato troppe occasioni, dobbiamo chiudere prima le partite. Per me l’uomo della partita è Barella, sta crescendo, ha qualità, è veramente un ottimo giocatore".



Sulle condizioni della squadra: "Fisicamente stiamo bene, ma anche mentalmente stiamo crescendo. Dobbiamo crescere di più perché abbiamo sbagliato tanto. Adesso sono finali, c’è solo un’occasione per vincere. Ora abbiamo una settimana per recuperare in vista della prossima partita. Dobbiamo prepararci bene, è una semifinale, sarà una grande partita e dobbiamo essere pronti".