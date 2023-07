Romelu Lukaku non avrebbe ancora perdonato a Simone Inzaghi il trattamento ricevuto a Istanbul, quando il tecnico nella finale di Champions League contro il Manchester City gli preferì Edin Dzeko dall’inizio, inserendolo solo nella ripresa. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui c'è anche questo gelo nel rapporto a frenare le trattative per il ritorno del belga in Italia.