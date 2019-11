L'Inter guadagna tre punti importanti sul difficile campo di Bologna e la Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lukaku.



“Decisive sono state le mosse di Conte. Con Vecino al posto di Gagliardini ha dato più forza al centrocampo. E Barella ha avuto una spalla su cui appoggiarsi, con Candreva ha regalato più spinta sulla fascia, quella che Biraghi non ha dato. Ma il fatto di avere Lukaku là davanti è una garanzia, non solo in termini di gol. Il belga è un gigante su cui basta appoggiarsi per salire, tanto la palla non la perde mai (vero Bani?). Alla mezzora si è fatto trovare al posto giusto per il tap-in sulla risposta di Skorupski al tiro di Skriniar. E all’inizio del recupero ha firmato il rigore con freddezza“.