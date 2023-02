La Gazzetta dello Sport analizza così la prima frazione di gioco del centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku.



“Il primo tempo è la tela di Lukaku, la fa e la disfa. Come Penelope. Sbaglia un rigore e poi lo segna; porta in vantaggio l’Inter (20’) e poi aiuta l’Udinese a rientrare con un passaggio sciagurato che lancia la ripartenza dei friulani, chiusa in rete da Lovric (42’). Al di là di questi due episodi, il nulla. Un inno alla noia. Nerazzurri in lenta marcia di avvicinamento verso il Porto, con Inzaghi che ha ricordato l’impegno Champions lasciando fuori Onana, Skriniar, Calhanoglu e Lautaro. Non esattamente una strombazzata da arrivano i nostri”.