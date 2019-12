L'Inter è stata eliminata dalla Champions per mano di un Barcellona trasfigurato e i rimpianti ci sono eccome, al contrario dei proclami di Conte, che invece alla vigilia si era augurato ben altro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Usciamo senza rimpianti», aveva ordinato Conte. Come può l’inter non averli con tutti i gol che ha sprecato? Lukaku ha segnato quello del pareggio, ma ne ha sbagliati tre imperdonabili: uno all’inizio, che poteva spianare la notte, e due nella ripresa, al momento di chiudere il match. Contro un Barcellona trasfigurato dal turnover, che ha giocato dignitosamente, ma senza disperarsi, l’inter avrebbe potuto (dovuto) farcela, ma le sono mancate le forze e i valori tecnici”.