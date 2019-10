Lukaku deve accelerare per soddisfare le ambizioni dell'Inter e con una settimana di anticipo si è presentato ad Appiano per lavorare con Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Lunedì mattina si è presentato ad Appiano e ha svolto un allenamento extra da solo, in attesa di riprendere ieri insieme al resto del gruppo nerazzurro. Con l’amico Sanchez fermo a lungo ai box, Romelu sa che dovrà accelerare il percorso di crescita per permettere all’Inter di restare in scia della Juve e giocarsi al meglio le residue chance di qualificazioni agli ottavi di Champions, quella Champions che in nerazzurro non ha ancora vissuto da protagonista”.