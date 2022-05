L'Inter e Romelu Lukaku potrebbero presto incrociarsi di nuovo. Il club nerazzurro, che vorrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo, ha allacciato i contatti per riportare a Milano il nazionale belga. Il numero 9, inoltre, è disposto a rinunciare a metà del suo stipendio da 15 milioni di euro per tornare a vestire nerazzurro. Lo riporta AS.