Dopo il colpaccio Sensi, l’Inter non si ferma. Antonio Conte vuole altri rinforzi per plasmare i nerazzurri e dare alla squadra un’identità precisa. Il reparto su cui si lavora più intensamente resta l’attacco. Il nuovo tecnico non punterà su Mauro Icardi: l’attaccante argentino è vicino all’addio, con la Juventus in prima fila per dare a Cristiano Ronaldo un partner d’attacco capace di lasciare il segno. Difficilmente, però, l’Inter lascerà partire il suo numero 9 senza un sostituto. Prima i nerazzurri vogliono mettere a segno altri due colpi. I nomi più gettonati sono Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Al momento, nessuna delle due trattative è stata portata a termine. Un dettaglio che complica i piani della Vecchia Signora, vicina ad Icardi, ma pronta a farsi avanti solamente a condizioni vantaggiose. Senza un sostituto, l'Inter difficilmente si priverà del suo attaccante.