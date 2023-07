L’Inter e Lukaku si guardano ormai a distanza, con gli occhi pieni di livore, l’un per l’altra. Ognuno con le sue ragioni: per i nerazzurri è un traditore, perché ha intrapreso i dialoghi con la Juventus; per il bomber del Chelsea, invece, la dirigenza di viale della Liberazione ha tirato troppo la corda, mentre lui si sarebbe aspettato di partire in ritiro fin dal primo giorno. Da qui la prima lite con Ausilio, seguita poi da quella funesta di ieri sera, dove sono volate parole pesanti.



Tra le parti c’è gelo assoluto, anche l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, Roc Nation, pare rimasta spiazzata dal comportamento del centravanti. A questo punto, per l’Inter, Lukaku è già il passato. Da quasi una settimana il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha iniziato a guardarsi intorno. I nomi che circolano con insistenza sono quelli di Balogun, Morata e Taremi, ma non è escluso che possa esserci anche un’altra pista, ancora nascosta. Pista che di sicuro non porta a Lukaku, quella strada pare ormai sbarrata.