Nei nostri ricordi passerà come sono passati tanti. Nessuno metterà mai in dubbio l’importanza che Romelu ha avuto per la conquista del titolo ma, allo stesso tempo,a segnare nel bene o nel male il destino nerazzurro. Dopotutto, quanti grandi attaccanti ha avuto l’Inter in questi ultimi 20 anni?sono solo alcuni dei bomber che hanno vestito la nostra gloriosa maglia. Il destino di alcuni di loro è stato epico, di altri vincente e di pochi ricco di gol ma avaro di trofei. Abbiamo applaudito questi campioni e tifato per loro magari avendo paura di perderli, ma quando è successo abbiamo sempre e comunque voltato pagina.e, per questo motivo, non dobbiamo nemmeno prendercela troppo con Lukaku per essersene andato.della sua cessione ma non nascondiamoci,che i tifosi nerazzurri gli hanno sempre dimostrato.perché ci ha fin da subito dato l’idea di essere un uomo squadra, un leader e un “bonaccione”, qualcuno si è spinto più in làper sposare la causa della squadra che tifava fin da bambino:sopra senza colpo ferire, senza mezzo dubbio o ripensamento con annessa dichiarazione di essere tifoso del Chelsea fin da bambino. Ma quante squadre hai tifato da piccolo Big Rom?Comunque la pagina ora è girata e dopo gli addii traumatici di Conte, Hakimi, Lukaku e la “vicenda” Eriksen la società si è rimboccata le maniche e ha agito!ma, come spesso già successo, si sono attivati subito manco avessero l’istinto di Dasaev sulla seconda ribattuta verso la porta.Perso Eriksen in modo tanto preoccupante quando repentino il “duo” nerazzurro ha sostituito il danese con, via Hakimi ha corteggiatofino al suo avvenuto acquisto mentre, partito Lukaku, Marotta si è tuffato super tappare più possibile il buco creatosi in attacco.Chiariamoci, se partono questi bigo uguale a loro ma, se sei bravo, puoi fare di necessità virtù guadagnando soldi e trovando gente comunque molto valida.. Se non sì è bravo così allora ditemi voi quando lo si è.o. Non è un mistero che l’Inter debba arrivare ad acquistare con il budget rimasto una punta titolare. Si parla sempre di più di. Non mi stupirei se in realtà oltre a questi nomi dal mazzo dovesse uscire una soluzione nuova e interessante di cui nessuno ancora parla.Ma il mercato è ancora lungo, aspettiamo e vediamo. Intanto dopo aver salutato Lukaku, approdato in una delle tante squadre per cui tifava da bambino, noi siamo pronti ad accogliere chi al suo posto arriverà e, come lui, suderà per la nostra gloriosa maglia.