Steven Zhang chiama, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non rispondono. Secondo Tuttosport, i due attaccanti non rinunceranno a due mesi di stipendio come ha chiesto a tutta la squadra nerazzurra il presidente cinese dell'Inter.



Sul mercato per il nazionale belga servono 120 milioni di euro, per l'argentino 90 milioni. Ci sono già due club pronti a parlarne, ovvero il Manchester City allenato da Guardiola per Lukaku e il Real Madrid del presidente Florentino Perez per Lautaro.



Molto dipenderà anche dal futuro di Antonio Conte. Intanto Bastoni attende da mesi il rinnovo del contratto e non sarebbe felice di continuare ad aspettare, mentre Hakimi ha molte richieste: vedi Bayern e Arsenal.