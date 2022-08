Dal Lecce al Lecce., a tre anni dalla prima volta e dalla prima rete, guarda caso sempre ai pugliesi. Quella volta era a San Siro,, una centralità ritrovata dopo un anno da dimenticare ale una trattativa fortemente voluta per tornare a “casa”.- Big Rom torna a Milano con tutta la pressione sulle sue possenti spalle.. Il ritorno in Premier è stato fallimentare e, con un Mondiale alle porte, Romelu deve rimettere la chiesa al centro del villaggio, come direbbe Rudi Garcia.– Torna e trova un’Inter tanto diversa quanto bisognosa del suo attaccante.e che si appoggiava costantemente al suo totem. La scorsa stagione invece Inzaghi ha varato un nuovo modo di giocare, scevro da un riferimento centrale fisso. E ora?I primi stralci di calcio estivo hanno dato sensazioni contrastanti. Big Rom si sta reintegrando nei meccanismi interisti e sta ritrovando una forma fisica accettabile, conditio sine qua non per una stagione ai suoi livelli. L’intesa poi con Lautaro è già bella che fatta, bisogna solo rinverdirlaRiconquistare queiche ne avevano fatto un idolo e che si sono poi sentiti traditi dalla sua scelta di lasciarli.La voglia di tornare è comparsa ben presto lo scorso anno, ma perdonare un tradimento è materia complicata.E lui sa come si fa. Nelle due stagioni nerazzurre ha messo a segnouna macchina fin da quel 26 agosto 2019 quando si presentò alla Curva Nord. Ora Romelu vuole ripartire da lì, motivato come non mai e tirato a lucido. In una recente intervista a Dazn ha detto: “In un anno, è una sorta di rabbia che porto dentro di me. Da qui in fondo non me ne sono mai andato, siamo ancora più uniti di prima e. La strada è quella che conoscono tutti gli attaccanti: segnare. Da sempre, la miglior medicina per curare i cuori infranti dei tifosi