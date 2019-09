Intervenuto ai microfoni di Sky Sports al termine della vittoria in Scozia, Romelu Lukaku ha dichiarato: "Finalmente sono con Conte, uno che mi ha voluto a lungo. Abbiamo un buon gruppo, come in Nazionale, sono felice di vedere qui alcuni miei amici".



SUL RAZZISMO - "Le mie parole sono state poche, ma potenti: tutti hanno capito. Penso che la Serie A si stia muovendo, spero che le prossime siano Uefa e Fifa. Mi auguro lo faccia anche la FA, ho tanti amici che giocano in Premier League".