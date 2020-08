Romelu Lukaku sta macinando record in questa sua prima stagione all'Inter, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, il belga non intende fermarsi qui.



“La lode l’avrebbe meritata lo stesso, anche senza la rete realizzata, per tutto il lavoro svolto con la solita determinazione in aiuto alla squadra. Ma già che c’era, Romelu Lukaku ha deciso di fare subito cifra tonda e di fissare il terzo record personale di una stagione fin qui entusiasmante. Contro il Getafe è arrivato il gol numero 30, cifra mai toccata in carriera. E lo ha trovato alla sua maniera, attaccando la profondità, resistendo alla carica del difensore avversario - tenuto a distanza di sicurezza col fisico - e poi con la fiondata in diagonale a baciare il palo. Una prodezza. Un mix micidiale di potenza e precisione che lancia l’Inter verso le Final Eight di Europa League, dove sarà impossibile nascondersi e dove Romelu vorrà centrare l’ennesimo obiettivo stagionale, superando per la prima volta in carriera i quarti di finale di una competizione internazionale. Perché in Europa League sono già arrivate due delusioni ai quarti: nel 2010 era giovanissimo e il suo Anderlecht si arrese all’Amburgo; nel 2015 fu la Dinamo Kiev a mettere fine all’avventura del suo Everton. E anche lo scorso anno, in Champions, i quarti furono fatali: Manchester United travolto dal Barcellona dopo aver eliminato agli ottavi il Psg, con una doppietta di Big Rom al Parco dei Principi”.