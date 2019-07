L'Inter non molla Romelu Lukaku e sta usando tutte le proprie armi a disposizione. Nel vertice tenutosi a Nanchino, nel quale erano presenti sia Zhang Jindong che la coppia Marotta-Conte, il tecnico nerazzurro ha ribadito, con forza, la sua volontà: avere con sé l'attaccante del Manchester United, inseguito già alla Juve e al Chelsea. E, sottotraccia, qualcosa si muove.



CONTATTI IN CORSO - Come scrive il Corriere dello Sport, Federico Pastorello, agente del belga, era ieri a Londra per tenere monitorata la situazione: il procuratore dell'ex Anderlecht sta mantenendo vivi i contatti con Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dei Red Devils nei suoi uffici di Londra in questi giorni, cercando di lavorare ai fianchi il club di Manchester. La volontà è quella di cedere il giocatore a un prezzo più ragionevole degli 80 e passa milioni richiesti. Non sarà semplice, ma l'Inter ci prova fino alla fine per soddisfare la richiesta di Conte.