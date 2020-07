“Preferisco glissare sulla questione rigorista che resta nello spogliatoio. Lautaro poteva sicuramente far meglio”. Così Antonio Conte ha risposto nel post partita del match perso in casa contro il Bologna sulla questione rigorista. Lautaro ha sbagliato il penalty sull'1-0 per i nerazzurri dopo che era stato Lukaku ad affidargli il pallone.