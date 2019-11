La coppia Lukaku-Lautaro è esplosa dopo l'infortunio di Sanchez, che stava iniziando a ritagliarsi il proprio spazio all'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Il caso ci ha messo anche un po’ lo zampino, chissà se la coppia dei sogni sarebbe stata così celeste senza l’infortunio di Sanchez. Problema che Conte avrebbe preferito non avere. E sul quale ha costruito un feeling non scontato. Il tecnico ha modellato l’Inter su questi due. E nelle ultime partite è riuscito a sfruttare meglio le caratteristiche tecniche di Lukaku, molto più a suo agio quando ha campo davanti rispetto a quando è costretto a muoversi da centravanti classico, con le difese schierate, quando le sportellate diventano una necessità e non una scelta come sull’assist dello 0-1”.