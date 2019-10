La coppia Lukaku-Lautaro è ben assortita. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i numeri dei due possano far sorridere Conte.



“I numeri parlano per questa strana coppia argentino-belga che ha realizzato 14 gol nelle prime tredici partite della stagione, 7 a testa. Un rendimento super. Il Toro ha segnato in cinque delle ultime sei gare, il centravanti ha eguagliato il record di Milito arrivando a cinque gol nelle prime cinque trasferte. Ma le buone notizie per Conte, che mai aveva battuto il Brescia, finiscono qui. L’inter soffre più del dovuto, tanto che il migliore in campo è il suo portiere, il solito portentoso Handanovic, autore nella ripresa di almeno tre parate decisive”.