Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Russia, Romelu Lukaku ha dichiarato: "Sono al 100%. Sì, ho avuto un'infiammazione nella punta del piede, ma ora sto bene. Con l'Inter e il Belgio va tutto bene, il livello d'allenamento è molto alto".



SUL RAZZISMO IN ITALIA - "A Cagliari è stato un momento difficile. Mi avevano avvertito prima di andare in Italia, ma la Serie A e la Uefa dovevano fare di più. Puoi mostrare un cartello con scritto 'no al razzismo', ma poi devi sconfiggerlo veramente. Ad ogni modo, l'Italia mi piace, le persone sono molto gentili con me e la mia famiglia".



SULLA SFIDA DI DOMANI - "Siamo qui per vincere, non abbiamo pietà di nessuno. Questa partita è come una finale, la Russia sarà motivata ma non siamo qui per giocare un'amichevole".



SU CONTE - "Si tratta di onestà: voglio che mi dica quando non vado bene. Ho 26 anni, posso ancora migliorare. Conte, così come Koeman e Mourinho, è stato onesto, non mi hanno mai mentito".