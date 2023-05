Lukaku: "I am very grateful to Thierry..."



Henry: "I texted him every single day to make sure he was OK" #UCL Final following his World Cup heartache.

Non ha segnato ma ha fornito l'assist decisivo al suo partner in crime,. Romeluè stato protagonista della vittoriasulnella. Al fischio finale, il belga si è fermato a parlare con i talent di CBS, tra cui Thierry, presente anche nello staff della Nazionale di Martinez, Jamiee Micah, con il quale ha scherzato in italiano. Ecco le sue parole.- "Era importante per noi,, dobbiamo essere onesti, ma credo che, siamo stati molto solidi in campionato e anche nelle coppe, ognuno ha fatto il suo lavoro,Chiunque gioca dà il massimo e chi entra in campo dopo lo fa allo stesso modo, tutti remiamo verso un obiettivo comune".- "Sono stati dei mesi difficili, credo cheIo sono un giocatore esplosivo, quel tipo di infortunio al tendine del ginocchio mi ha tenuto fuori per diversi mesi,Ora che sono in forma voglio dare il massimo con la squadra. Ovviamente non abbiamo più possibilità in campionato, vogliamo finire più in alto possibile, ma abbiamo un'incredibile possibilità in Champions League".Inzaghi? Ha tanti meriti: abbiamo provato quest'anno a giocare con il, che non è una delle nostre migliori caratteristiche.. In campionato vincono le difese e l'allenatore ha deciso di, di essere compatti e attaccare il più velocemente possibile. Questo è stato il clic e abbiamo iniziato a segnare moltissimo”- "Non importa chi affrontiamo, quando arrivi a questo punto sappiamo cheIl Manchester City gioca un grande calcio eè un allenatore brillante, molto diverso dagli altri allenatori di Premier League. Il Real Madrid ha due ali di grandi qualità come, mi vedrò una grande partita e vediamo chi arriverà in finale".