L'Inter si è dovuta finora accontentare di un Lukaku a intermittenza ma la doppietta segnata ieri in nazionale, scrive la Gazzetta dello Sport, fa sorridere Antonio Conte.



“Il vero Lukaku non si è ancora visto ma Conte può di nuovo sorridere. Dopo la Juve Antonio aveva detto: «Romelu si deve allenare perché è imponente e ha bisogno di essere in grande condizione: speriamo che superi tutti i problemi fisici». Non sappiamo se Romelu abbia già ritrovato la forma, ma di certo la doppietta di ieri sera (più un assist) in 76 minuti nel 9-0 contro San Marino e la qualificazione anticipata all’Europeo 2020 con il suo Belgio sono una bella iniezione di forza e di fiducia anche in chiave nerazzurra. Il numero 9, già capocannoniere di sempre con i Diavoli Rossi, cercava il gol numero 50 e per la cifra tonda c’erano anche le bandiere celebrative con la sua faccia allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Ora che è salito a 51 reti e ha fatto il suo, donando anche 5mila biglietti di una prossima partita del Belgio a due associazioni benefiche e a un gruppo di tifosi della nazionale, può ripensare solamente all’Inter”.