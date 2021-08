La svolta arrivata poco fa nell'affare Romelu Lukaku, con Inter e Chelsea che hanno trovato l'accordo definitivo per 115 milioni di euro, ha cambiato i piani in corsa: il belga oltre ad aver chiesto di non essere convocato per l'amichevole di domani col Parma, non si allenerà infatti con la squadra nella seduta di questo pomeriggio.