Nel corso di una diretta Instagram concessa a 433, il centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato anche del nuovo logo.



"È una versione moderna, fa parte della modernizzazione dell’Inter. Penso che l’anno scorso sia andato davvero alla grande, negli ultimi dieci anni tutti aspettavano di vedere l’Inter di nuovo al vertice. Abbiamo fatto bene in Europa League e penso che il logo faccia parte del processo di modernizzazione. Non vedo l’ora di far vedere la maglia della prossima stagione".