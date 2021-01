Romelu Lukaku lavora a parte. Dopo la vittoria dell'Inter sul Crotone e la contrattura al quadricipite della coscia destra che lo ha costretto a lasciare il campo, l'attaccante belga ha svolto lavoro differenziato e c'è attesa per valutare le sue condizioni: da ambienti nerazzurri non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma l'entità dell'infortunio sarà stabilita solo dopo la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà domani, riferisce Sky Sport. Allora si saprà se sarà a disposizione o meno per il prossimo impegno in casa della Sampdoria (mercoledì alle 15).