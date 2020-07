Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ricorda con piacere il Genoa, prossimo avversario in campionato. Come ricordato da Opta, infatti, all'andata, nell'unico precedente in carriera, il centravanti belga ha segnato due reti e fornito un assist, partecipando attivamente a tre realizzazioni come non gli è più riuscito in campionato.