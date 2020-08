Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter autore di una doppietta contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato così a Sky Sport dopo il raggiungimento della finale di Europa League: “Stiamo lottando ancora per un titolo, manca una partita ma vogliamo vincere. Sappiamo che il Siviglia è una grandissima squadra, dobbiamo recuperare e poi ci prepareremo al meglio per la gara di Colonia. Se mi è dispiaciuto che non ci fosse il Manchester United in finale? Beh, no. Solsjkaer ha fatto molto bene, hanno fatto di tutto. Tanti giocatori quest’anno sono cresciuti, sono contento per loro e gli auguro di fare una bella stagione l’anno prossimo”.