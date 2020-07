Intervenuto ai microfoni di Sky, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, spiega come il secondo posto di quest'anno darà ancora maggiori motivazioni ai nerazzurri per la prossima stagione.



“Penso a vincere le partite perché sono venuti qui per vincere lo scudetto. Adesso sto facendo bene, ma so che devo crescere ancora di più. Se l’anno prossimo saremo ancora più arrabbiati? Spero di sì, spero di crescere ogni anno perché questa è la mia mentalità ed è anche quella dell’allenatore. Il gruppo adesso deve sapere che ha qualità”