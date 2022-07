L'Inter ha presentato la nuova maglia da gioco in piazza Gae Aulenti a Milano in un evento aperto ai tifosi nerazzurri. Davanti ai quali ha preso parola Romelu Lukaku: "Ho sbagliato ad andare via, ma sono tornato perché avevo lasciato qui il cuore e per cercare di vincere lo scudetto". L'attaccante belga ha poi fatto partire il coro: "Chi non salta è rossonero".