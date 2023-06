Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sportmediaset durante il media day organizzato in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: "Credevo fin dall'inizio a questa finale. Quando ho saputo che sarei potuto tornare in prestito ci ho pensato subito, non so perché. Adesso siamo qui, abbiamo chiuso l'anno nel migliore dei modi. Noel Gallagher ha parlato male di noi? E chi è? Non mi interessa quello che dice".