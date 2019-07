Inter-Lukaku, da lunedì può iniziare la settimana chiave. Grazie al viaggio di Piero Ausilio a Londra, i nerazzurri hanno avuto un primo contatto ufficiale con il Manchester United, con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte la punta belga. Le sensazioni, in casa Inter, sono positive, anche se convincere i Red Devils non è facile: gli inglesi, infatti, chiedono 85 milioni di euro come prima richiesta. E' il gioco delle parti: Marotta lo sa e - a margine della conferenza odierna di Samir Handanovic - ha dichiarato: "Ottimista per Lukaku? Lo sono per tutto".



PARLA IL GIOCATORE - L'Inter, sin qui, si spinge fino ad un'offerta massima di 70 milioni di euro più cinque di bonus, attraverso un pagamento dilazionato che prevede un prestito oneroso di 15 milioni di euro. Dall'Inghilterra, intanto, arrivano le parole del giocatore belga, che ha dichiarato: "Il mio futuro? Saprete tutto la prossima settimana". Gli fanno eco le parole di Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, che ha dichiarato: "Lukaku? Vediamo quando inizia la stagione. Al momento non c’è nessuna proposta che stiamo considerando".