Sono in molti quelli che si sono stupiti dell'ottima conoscenza dell'italiano da parte di Lukaku, il centravanti belga si è già perfettamente integrato a Milano e come spiega la Gazzetta dello Sport, per migliorare ulteriormente il suo italiano, ha chiesto a Conte di non esprimersi in inglese durante gli allenamenti.



“Per Romelu niente libri di grammatica: basta il sesto senso per le lingue. Conosce inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, portoghese e lingala. Quest’ultima è una lingua originaria del Congo e Romelu la usava ai tempi dell’Everton per parlare con il compagno Bolasie e confondere gli avversari. Appena arrivato ad Appiano, invece, il numero 9 ha fatto una richiesta a Conte: parlatemi sempre in italiano. Una necessità, secondo Romelu, non solo per capire meglio tutte le istruzioni di Antonio in allenamento e in partita, ma anche per trovarsi più a suo agio in campo”.