L'Inter perde per infortunio Romelu Lukaku che sicuramente salterà la Cremonese, ma è probabile salti anche il derby col Milan e l'esordio in Champions col Bayern. Per i tifosi nerazzurri, l'ennesima tegola che si abbatte sull'Inter dopo il sorteggi del complicato girone di Champions e la sconfitta per 3-1 con la Lazio: ecco le reazioni social più divertenti.