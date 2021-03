Gentile Procuratore,premetto che non sono un interista, ma un tifoso di calcio obiettivo. La mia squadra del cuore è quella della città in cui sono nato e cresciuto: Parma. E proprio seguendo la partita del Parma contro l'Inter ho riflettuto sulla forza straordinaria dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, un mix di esplosività e tecnica davvero impressionante. Non sono un esperto di calciomercato, ma ad occhio e croce penso che questo campione di muscoli e tecnica possa oggi valere un sacco di soldi. Se l'Inter lo volesse vendere penso che potrebbe chiedere anche 150 milioni di euro senza nessun problema; la speranza è che Romelu rimanga però a giocare nel nostro campionato perché è sicura garanzia di spettacolo per tutti. Quindi chiedo due cose: 1. Quanto vale Lukaku? 2. L'Inter, che sembrerebbe anche navigare non in ottime acque, potrebbe cedere alla tentazione di vendere il suo campione per rimpinguare le casse societarie? Matteo di Parmamilioni di euro (ricordiamo che nel 2019 i nerazzurri lo acquistarono per 65 milioni più 10 di bonus). Cifra che, a mio avviso,se questo grande campione continuerà a offrire prestazioni condite di gol, di assist e di impressionanti progressioni, soprattutto se saranno confermate anche in campo internazionale nella prossima stagione. Quanto al secondo interrogativo,ammesso che ci siano club disposti a pagare un cartellino dal valore comunque stellare, in tempi così difficili e complicati per tutti.Ma ora passo la palla agli utenti diinoltrando le tue stesse domande:Quanto vale Lukaku?L'Inter, che sembrerebbe anche navigare non in ottime acque, potrebbe cedere alla tentazione di vendere il suo campione per rimpinguare le casse societarie?Scopri di più su PokerStarsNews.it