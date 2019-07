Quanto vale davvero Romelu Lukaku? Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'affare sia fermo a una fase di valutazione da parte dei nerazzurri.



“In gioielleria brilla tutto, se sei innamorato alla follia ti può venir voglia di fare il passo più lungo della gamba. Sei lì che guardi, pensi, immagini. Poi arriva il momento del disincanto. Ecco, più o meno all’Inter sta andando così. Il pezzo d’oro è Romelu Lukaku, come fai a non apprezzarlo? E se poi in gioielleria ci sei finito su consiglio dell’amico Antonio Conte, diventa quasi obbligatorio tentarle tutte. Solo che poi a un certo punto ti fermi e ti chiedi: ce la faccio? E ancora: è giusto spendere 75 milioni di sterline, al cambio 83,5 milioni di euro? Siamo a questo punto, tra viale della Liberazione, Singapore e Nanchino. Siamo a una valutazione dell’affare che comincia a essere negativa. E certo, c’è il giocatore che continua a fare il massimo - forse anche di più - per spingere nella direzione Inter”.