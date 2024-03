Inter: l'ultima volta che Lautaro è rimasto in panchina fu... prima di una sconfitta a Madrid

Zero minuti in campo per Lautaro Martinez nel corso dell'ultima gara vinta dall'Inter per 1-0 contro il Bologna e già questa di per sé è una notizia perché quando è stato a disposizione Simone Inzaghi non ha mai risparmiato il suo bomber che in Serie a soltanto una volta ha giocato meno di 65 minuti (nel 4-0 con poker dalla panchina siglato contro la Salernitana).



C'è però un curiosissimo retroscena e una statistica che fa tremare i tifosi nerazzurri perché l'ultima volta che Lautaro è rimasto seduto in panchina per tutti e 90 i minuti è un precedente che risale addirittura al 2021 quando il 4 dicembre contro la Roma all'Olimpico i nerazzurri si imposero per 3-0 con i gol di Dzeko, Calhanoglu e Dumfries.



Cosa accadde però qualche giorno dopo? Anche in quel caso l'Inter era infatti impegnata in una trasferta di Champions League a... Madrid. Allora i nerazzurri si giocavano il passaggio del turno al primo o al secondo posto contro il Real Madrid e uscirono dal Santiago Bernabeu con una sconfitta per 2-0 firmata da Kroos e Asensio (e con Barella che si fece anche espellere nella ripresa per fallo di reazione su Militao). Mercoledì l'Inter dopo 90 minuti di riposo di Lautaro tornerà ancora una volta a Madrid e questa volta c'è in ballo il passaggio del turno ai quarti di Champions contro l'Atletico.