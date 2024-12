Getty

Inter, lutto per Piero Ausilio: è morta la madre Rosa, il cordoglio del club

58 minuti fa



Grave lutto per Piero Ausilio. La mamma del direttore sportivo dell'Inter è scomparsa e il club nerazzurro ha voluto esprimere la sua vicinanza al dirigente anche attraverso un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e in questo momento di lutto si stringe attorno al direttore sportivo Piero Ausilio e alla sua famiglia per la scomparsa dell'amata mamma Rosa".